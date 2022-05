Erison - Vitor Silva / Botafogo

ErisonVitor Silva / Botafogo

Publicado 19/05/2022 16:30

Rio - O atacante Erison é um dos principais destaques do Botafogo na temporada. Com as boas atuações, o Glorioso já começou a se movimentar para renovar o vínculo com o jovem, de 23 anos. Um dos fatores que vem fazendo o clube carioca se movimentar é o valor baixo da multa rescisória do "El Toro", algo em torno de 2 milhões de euros (cerca de R$ 10,3 milhões na cotação atual). As informações são do portal "globoesporte.com".

Artilheiro do Botafogo com 12 gols na temporada em 19 partidas, Erison chegou ao Alvinegro adquirido ao XV de Piracicaba, com o auxílio de empresários na negociação, que comprou 40% dos direitos econômicos do jogador por cerca de R$ 1,3 milhão.

O atacante chegou ao clube carioca no começo da temporada após se destacar pelo Brasil, de Pelotas, na Série B. O atual vínculo de Erison com o clube de General Severiano vai até o final do ano que vem.