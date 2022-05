John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 20/05/2022 16:10

Rio - Após a chegada de John Textor, o Botafogo implementou um time 'B' a fim de oportunizar jovens que estouraram a idade do sub-20 e não teriam chances nos profissionais. O grupo alternativo seria utilizado no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que segundo reportagem do "GE", pode não acontecer. E, após ter acesso à notícia, o empresário norte-americano teria ficado incrédulo. A informação é do canal "Fala Fogão", no Youtube.

De acordo com o canal, o acionista majoritário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo recebeu a informação com espanto, visto que contratou jogadores do Brasil e do exterior para disputar o torneio, prevista no calendário da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

John Textor acredita que o time tem que atuar em jogos oficiais para buscar soluções para o 'Botafogo B'. Ainda conforme o canal, o empresário avalia que a ameaça ao Brasileirão de Aspirantes é mais um dos motivos para a liga brasileira ser criada.