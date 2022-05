Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Estádio Nilton Santos é a casa do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 20/05/2022 14:53

Rio - Alvo de críticas do técnico Luís Castro após a vitória do último domingo, por 3 a 1, contra o Fortaleza, o gramado do Estádio Nilton Santos deve passar por nova adaptação visando as próximas temporadas. Foi o que revelou o empresário John Textor em entrevista ao canal 'Fala, Fogão'.

Nos últimos dias, o Botafogo deu início a implementação da grama de inverno visando melhor estado do gramado durante o clima do meio do ano. O técnico português classificou como 'impossível' de jogar com os problemas atuais.

Como revelado pelo canal, o acionista do Glorioso indicou que a casa alvinegra terá uma tecnologia de alto nível para a implementação do gramado híbrido. A ideia do clube é aproveitar o fim da temporada, que acontecerá em novembro por conta da Copa do Mundo, para realizar a troca. O Botafogo quer ter um sistema superior ao do Maracanã, onde jogam Flamengo e Fluminense.