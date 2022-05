Botafogo lança linha de camisas em homenagem a Nilton Santos - Foto: Divulgação/Botafogo

Botafogo lança linha de camisas em homenagem a Nilton SantosFoto: Divulgação/Botafogo

Publicado 20/05/2022 14:50

Rio - O Botafogo lançou uma linha especial de quatro camisas em homenagem a Nilton Santos. A ação acontece na semana em que o eterno ídolo alvinegro faria aniversário, em 16 de maio. Dono da posição lateral direita e da camisa número 6 foi representado durante a campanha por Daniel Borges, lateral-direito utilizado na esquerda e, Tchê Tchê, que usa atualmente o mesmo número da camisa.

Os dois modelos lisos em manga curta podem ser adquiridos online por R$ 159,90 cada no site divulgado pelo Botafogo. Já as peças com listra, a opção com manga sai por R$ 199,90, enquanto a longa, por R$ 239,90.

Confira os modelos: