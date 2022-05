Del Piage - Divulgação

Publicado 20/05/2022 13:55

Rio - O nome Del Piage tem chamado atenção na escalação do Botafogo nos últimos jogos. Em entrevista nesta sexta-feira, no Espaço Lonier, o volante alvinegro, que antes era chamado de Romildo, explicou o motivo de ter passado a adotar seu sobrenome.

"Meu nome foi um pedido da torcida mesmo... Todo mundo falava: "pô, tem Del Piage, bota Del Piage". E já tinha uma conversa interna aqui no clube para mudar. Quando coloquei na camisa, nos negócios do clube, parece que tudo mudou, né? Parece que o Romildo foi embora e chegou outro jogador", afirmou o volante.

Romildo também falou sobre a importância da chegada de Luís Castro na evolução do Botafogo.

"A confiança que o Luís passa pra gente no dia a dia é fundamental. Eu não mudei nada no meu estilo de jogo. Antigamente, quando era o Romildo que trabalhava, da mesma forma trabalho como Del Piage e graças a Deus as coisas estão fluindo e acontecendo. O Luís pede pra não ficar pensando com a bola no pé, pra fazer o jogo andar. Dar dois, três toques no máximo. Um dia, ele chegou em mim, no particular, e falou: "Tudo que você fizer com medo você vai errar". Coloquei isso na minha cabeça, de fazer as coisas com convicção, que vai dar certo", revelou.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (21), às 21h, contra o América-MG, no Independência.