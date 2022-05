Luís Castro, técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Luís Castro, técnico do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 22/05/2022 10:17 | Atualizado 22/05/2022 10:21

Rio - O Botafogo perdeu a chance de dormir na liderança do Brasileirão no último sábado. O empate em 1 a 1 com o América-MG foi decepcionante para os mais de 3 mil alvinegros presentes na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Com atuação abaixo do que vinha sendo apresentado nos últimos jogos, o Glorioso se desdobrou para empatar a partida já na reta final, com Erison, após cobrança de escanteio. Em entrevista coletiva concedida após o duelo, o técnico português Luís Castro destrinchou a partida e destacou a inferioridade nos primeiros 45 minutos.

"O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo América, tivemos grandes dificuldades de lançar pressão sobre a linha de saída deles. Eles conseguiram descobrir muitos espaços no interior da nossa equipe e nos criaram muitas dificuldades. Foram 11 finalizações para o América e uma para nós", iniciou.

"Para mim, o resultado é justo. Trabalhamos muito, mas não posso esquecer o primeiro tempo do América. Ganhar o jogo seria uma injustiça com o América."

O Botafogo, com o placar, perdeu a oportunidade de ao menos dormir na ponta da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Em outro momento, Luís Castro evitou falar sobre a atual condição no torneio.

"Nesse momento, estamos com 12 pontos. Temos feito bons resultados fora, mas em casa temos oscilado um pouquinho mais. Somos uma equipe que encara a cada jogo como uma grande batalha, assim como as outras. Vemos no Brasileirão que as equipes tem dificuldade de controlar totalmente os jogos e dificuldade em conquistar os três pontos. Somos mais uma equipe dessas, que luta pelos três pontos, atira-se ao jogo. Porque sei que tenho uma equipe muito determinada e ambiciosa. Não olhamos o adversário."