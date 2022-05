Sinalizador aceso na torcida do Botafogo no duelo com o América-MG - Reprodução/Premiere

Sinalizador aceso na torcida do Botafogo no duelo com o América-MGReprodução/Premiere

Publicado 22/05/2022 17:36

Rio - Na noite do último sábado (21), Botafogo e América-MG empataram em um a um, na Arena Independência. Na súmula após o confronto, o árbitro Raphael Claus deu um relato importante, que pode acabar gerando alguma punição para o Glorioso, caso haja alguma denúncia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

De acordo com Raphael Claus, algumas bombas foram lançadas na torcida do Botafogo, em três momentos diferentes da partida. Além disso, o árbitro disse que foram acesos sinalizadores. Vale lembrar que tanto bombas quanto sinalizadores, fogos ou similares não são permitidos nos estádios. Confira o que disse o juiz da partida:

"Informo que aos 20, 41 e 44 minutos do segundo tempo foram lançadas bombas na região onde se encontrava a torcida da equipe S.A.F. Botafogo. Cabe ainda informar que aos 41 minutos do segundo tempo, também por parte da torcida da equipe S.A.F. Botafogo, foram acesos sinalizadores provocando a paralisação da partida até que os mesmos fossem apagados", relatou Raphael Claus na súmula do confronto.