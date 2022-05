Oyama. America MG x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Independencia. 21 de Maio de 2022, Belo Horizonte, MG, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/05/2022 22:57

Rio - O Botafogo lutou até o fim, mas deixou a escapar a chance de assumir a liderança do Brasileirão após nove anos. Na noite deste sábado, o Glorioso empatou em 1 a 1 com o América-MG, no Estádio Independência. Aloísio marcou para os donos da casa no primeiro tempo, enquanto Erison fez para o Alvinegro já no fim da partida. Com o resultado, o time carioca fica na quarta posição, com 12 pontos.

A equipe de Luís Castro não conseguiu ter uma boa atuação no primeiro tempo. Com os homens de criação pouco inspirados, o time carioca teve dificuldades na transição para o ataque e acabou sendo dominado pelo América-MG. O Coelho, se aproveitando da fragilidade do adversário, imprimiu grande volume de jogo e conseguiu mais de dez finalizações na primeira etapa.

Com boas chegadas, o time da casa conseguiu sair na frente. Aos 37 minutos, Henrique Almeida não consegue dominar após cruzamento na área, Saravia erra cabeçada e a bola sobra nos pés de Aloísio, que tocou para o fundo das redes. A arbitragem ainda precisou contar com o auxílio do VAR para validar o gol do Boi Bandido, o único do primeiro tempo.



Na volta para a segunda etapa, o cenário da partida mudou totalmente. O América-MG adotou uma postura mais cautelosa e esperou o adversário em seu campo de jogo. O Botafogo, por sua vez, melhorou sua transição ofensiva com as mexidas do técnico Luís Castro, mas ainda tinha dificuldades para furar a marcação dos mineiros.

Melhor ao longo de todo segundo tempo, o Botafogo acabou premiado no fim. O gol de empate só veio aos 40 minutos, quando Erison subiu mais que todo mundo em cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo das redes, deixando tudo igual. Nos acréscimos, o time carioca ainda teve chances para marcar o segundo, mas parou em Jailson.

Agora, o Botafogo terá uma semana livre para trabalhar. O Glorioso só volta a campo no próximo domingo, às 16h, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

AMÉRICA-MG X BOTAFOGO

Local: Estádio Independência (MG)

Árbitro: Raphael Claus

AMÉRICA-MG: Jailson, Patrick, Éder, Luan Patrick e Marlon (Raul Cáceres); Lucas Kal, Rodriguinho (Índio Ramírez) e Gustavo (Alê); Felipe Azevedo (Kawê), Aloísio e Henrique Almeida (Zé Ricardo). Técnico: Vágner Mancini.

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Saravia (Lucas Fernandes), Kanu, Víctor Cuesta e Daniel Borges (Hugo); Luís Oyama, Patrick de Paula (Matheus Nascimento) e Tchê Tchê (Del Piage); Diego Gonçalves (Vinícius Lopes), Victor Sá e Erison. Técnico: Luís Castro.

Gols: AME: Aloísio (37' do 1ºT); BOT: Erison (40' do 2ºT)

Cartões amarelos: AME: Rodriguinho e Marlon