Henrique Almeida, atacante do América-MG - Reprodução/TV Coelho

Publicado 21/05/2022 14:07

Rio - O América-MG segue sua preparação para o duelo contra o Botafogo, neste sábado (21), às 21h (horário de Brasília), na Arena Independência. Um dos destaques do Coelho, o atacante Henrique Almeida, que defendeu o Glorioso em três temporadas, comentou sobre a partida em uma entrevista coletiva, e disse que seu ex-clube, mesmo com maioria na torcida, não se sentirá em casa no confronto.

"Dentro de casa nós somos muito fortes. Eu tenho certeza que a nação americana também vai estar lá nos apoiando, nos ajudando. O Independência é a nossa casa. Então, eu tenho certeza que eles não vão se sentir em casa jogando lá. A gente vai ter imposição, vamos jogar pra cima, do jeito que a gente vem jogando, para sair daqui com a vitória", disse o atacante.

Como dito pelo atacante, o América-MG costuma ter grandes desempenhos quando joga na sua casa. Neste Campeonato Brasileiro, o Coelho jogou dois jogos sendo mandante, e conseguiu vencer ambos. Além disso, também ganhou do Atlético-MG quando foi visitante, mesmo com a partida sendo disputada no Independência.

Como dito anteriormente, Botafogo e América-MG se enfrentarão neste sábado (21), às 21h (horário de Brasília), na Arena Independência. O confronto será válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Glorioso está na quarta colocação, com onze pontos. Já o Coelho está na oitava posição, com nove pontos.