Fernando Marçal - Divulgação / Wolverhampton

Fernando MarçalDivulgação / Wolverhampton

Publicado 21/05/2022 10:11

Rio - Técnico do Wolverhampton, o português Bruno Lage confirmou na última sexta-feira (20) a saída do lateral-esquerdo Fernando Marçal, que não terá seu contrato renovado. Alvo do Botafogo, o jogador pode ter sua última exibição com a camisa do clube inglês neste domingo, na última rodada da Premier League.

" Marçal fez uma temporada fantástica conosco. É um grande homem, gostei muito de trabalhar com ele. Toda vez que ele joga, vai bem. Mas há o momento em que clube e jogadores não chegam a um acordo. Precisamos encontrar uma solução diferente. Acredito que ele saia. Para ele, essa é a decisão, o clube não quer renovar e ele tem uma boa chance de voltar ao Brasil. Ele adoraria continuar a atuar na Europa, mas ele tem boas chances de jogar na Europa e no Brasil. Agora é ele quem vai definir seu futuro. Eu só posso falar coisas boas dele, porque é um profissional de alto nível", disse o treinador.

Marçal tem conversas avançadas com o Botafogo para chegar ao clube na segunda janela de transferências, que se inicia no dia 18 de julho. Nos últimos dias, o jogador de 33 anos concedeu entrevista ao portal 'IG' revelando que as tratativas com o clube carioca estão avançadas.

"Estamos conversando. Eles me procuraram, demonstraram interesse em contar comigo para essa temporada e eu vejo isso com bons olhos. Estamos cada vez mais afinando as coisas e acredito que isso tem uma grande chance de dar certo. Estou bastante motivado para fazer parte desse novo projeto no Botafogo", afirmou o lateral.