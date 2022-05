Oscar Zelaya, ginásio do Botafogo localizado na sede de General Severiano - Vitor Silva/Botafogo

Rio - Em meio a euforia com sua reestruturação no futebol, o Botafogo pode estar resgatando a grandeza em outra modalidade no clube. Campeão sul-americano em 2019, a equipe alvinegra de basquete pode estar de volta ao NBB na temporada 2022/2023.

Conforme apurou a reportagem, a diretoria de basquete do Glorioso já vem alinhando partes burocráticas e teria encaminhado a captação de verba - considerada bem alta através de projetos incentivados - necessária para colocar novamente um time na principal competição nacional de basquete. As negociações vêm durando oito meses.

O nome do treinador também já estaria definido, mas este não foi revelado. Nas próximas semanas, agora dependendo do crivo do clube social, o Alvinegro pretende avançar com o projeto e confirmar a recuperação das CND's (Certidões Negativas de Débitos) restantes para dar mais um passo no planejamento.

O Botafogo viveu tempos inesquecíveis dentro do Ginásio Oscar Zelaya, na sede de General Severiano. Após conquistar seu acesso ao NBB 10, a equipe chamou atenção por sua evolução. Em sua primeira temporada na elite, conquistou vaga nos playoffs; no ano seguinte, foi semifinalista com a equipe comandada por Léo Figueiró; na terceira temporada (2019/2020), o Glorioso sagrou-se campeão sul-americano.

Vivendo tempos incríveis, o projeto, no entanto, foi interrompido em 2020, logo após a paralização do NBB por conta do início da pandemia da Covid-19. Com a temporada dada como encerrada pela LNB (Liga Nacional de Basquete), o Botafogo, com salários atrasados e dificuldade financeira, saiu da elite da modalidade.

Nas duas últimas temporadas, o Glorioso disputou com equipe adulta o Brasileirão de Basquete organizado pela CBB (Confederação Brasileira de Basquete). Chegou à fase final na primeira edição, mas decepcionou no começo de 2022, em sua segunda participação seguida.