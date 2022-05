John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 23/05/2022 15:31

Rio - Agressivo no mercado desde a chegada de John Textor, o Botafogo continua atento, mesmo com a janela de transferências do futebol europeu fechada para país. De acordo com informações do do portal "GaúchaZH", o clube carioca demonstrou interesse na contratação do meia Lucas Leiva, que defende a Lazio.

Lucas Leiva Divulgação / Lazio

O jogador, de 35 anos, atua no futebol europeu desde 2007 e deverá retornar ao futebol brasileiro no segundo semestre. Além do Glorioso, o Grêmio, clube formador do meia, e o Atlético-MG também tem interesse na contratação do atleta.

Revelado pelo clube gaúcho, o meia foi transferido para o Liverpool há 15 anos. Após atuar por dez anos pelo clube inglês, Lucas acabou sendo contratado pela Lazio em 2017. Na temporada atual, ele atuou em 45 partidas e deu uma assistência pela equipe de Roma.