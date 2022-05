Patrick de Paula. Botafogo x Ceilandia pela Copa Brasil no Estadio Nilton Santos. 12 de Maio de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/05/2022 11:39

Rio - O jogador do Botafogo, Patrick de Paula, negou, por meio da sua assessoria de imprensa, ter sido retirado de um restaurante na região de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, após a utilização de um cigarro eletrônico. A informação havia sido divulgada pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Além disso, a assessoria do meia negou que o jogador teria usado cigarro eletrônico e também tenha consumido bebidas alcóolicas no local. Patrick de Paula chegou ao clube carioca recentemente, contratado junto ao Palmeiras. A operação que o trouxe ao Glorioso foi a maior desde a chegada de John Textor.

Confira a nota oficial da assessoria:

"Após veiculação de informações sobre um suposto fato ocorrido com o atleta Patrick de Paula, o mesmo, através de sua assessoria de imprensa, informa que o acontecimento no restaurante foi direcionado a pessoas que estavam com ele no momento e que não consumiu bebida alcoólica, tampouco utilizou cigarro eletrônico enquanto se encontrava no local. Patrick lamenta o ocorrido e informa que tomará providências quanto a divulgação de informações a seu respeito no episódio"