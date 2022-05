John Textor, novo dono do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/05/2022 21:40

Rio - Em busca de mais reforços, o Botafogo ainda não desistiu de Bruno Tabata, do Sporting, de Portugal. De acordo com o "Canal do Medeiros", o meia-atacante de 25 anos voltou a ser monitorado pelo Alvinegro. O contrato do jogador com o clube português encerra em 2025.

Bruno Tabata Foto: Divulgação/Sporting

Anteriormente, o Botafogo já havia investido em Bruno Tabata na primeira janela de transferências por um contrato de empréstimo com opção de compra. No entanto, as conversas não avançaram, pois a diretoria do Sporting não teria aceitado a primeira oferta.

Bruno Tabata foi revelado pelo Atlético-MG e tem passagens pela base da Seleção. O meia-atacante está em Portugal desde 2015 depois de ser contratado pelo Portimonense. Em 2020, acertou contrato com o Sporting. Na atual temporada, o jogador disputou 32 jogos, marcou seis gols e fez três assistências.