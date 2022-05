Erison - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 24/05/2022 10:00 | Atualizado 24/05/2022 10:01

Rio - O grande momento de Erison no Botafogo está fazendo o jogador ser elogiado internacionalmente. A edição digital do jornal espanhol "AS" publicou uma matéria sobre o "El Toro", dando destaque ao rendimento do jogador, de 23 anos, pelo clube carioca. Artilheiro do Glorioso na temporada, Erison é citado como a principal contratação do Alvinegro para 2022.

"De todas as grandes contratações que o Botafogo fez nos últimos meses, Erison é sem dúvida a que mais contribuiu à equipe. Com menos cartel do que os outros reforços, um quase desconhecido há apenas um ano conquistou a torcida e virou uma sensação no futebol brasileiro pela sua capacidade de finalização, força física e capacidade para superar os zagueiros adversários", disse a reportagem.

Erison foi contratado no começo do ano, após se destacar no Brasil, de Pelotas, na Série B. Sua chegada foi anterior a vinda de John Texto, com isso, o valor investido pelo Glorioso foi pequeno. Porém, o retorno dentro de campo é inegável. Ao todo, ele atuou em 19 jogos, fez 13 gols e anotou três assistências. A publicação citou o apelido do atacante e continuou fazendo elogios.

"Poucas vezes um apelido teve tanto a ver com as características de um jogador. Em campo, Erison se comporta como um touro quando briga com os zagueiros, briga por cada bola, também no jogo aéreo, pressiona e busca a finalização nos duelos diretos com os adversários, onde sempre mostra-se imparável. Nas comemorações, também imita a arrancada de um touro. Fica claro que o apelido se encaixa", disse o texto do jornal espanhol.

O contrato atual de Erison vai até o fim de 2023. Na sua chegada ao Glorioso, o atacante acabou tendo apenas 10% dos seus direitos repassados ao clube carioca. Por conta disso e também pela multa rescisória do atacante ser baixa, 2 milhões de euros (cerca de R$ 10,3 milhões), a equipe carioca já iniciou as tratativa para renovação do vínculo com o jogador.

"Essa mesma arrancada, por mais distante que ele esteja do gol, é uma arma eficaz para o Botafogo. Uma bola longa em direção a Erison pode terminar numa jogada perigosa, mesmo que comece em condições desfavoráveis ou em inferioridade numérica. Ele sempre encontra uma maneira de fazer valer seu poder de incomodar e ganhar terreno", finalizou a reportagem.