John Textor - Vito Silva / Botafogo

Publicado 24/05/2022 10:49

Rio - De olho na próxima janela de transferência, o Botafogo iniciou conversas com quatro nomes, além do lateral-esquerdo Marçal, que está de saída do Wolverhampton, da Inglaterra, e do centroavante Eran Zahavi, que se despediu do PSV, da Holanda, e que também estão negociando. A informação foi dada no programa "Giro Esportivo", da Rádio Tupi, pelo jornalista Thiago Veras.

De acordo com o jornalista, não existe proposta encaminhada, mas as conversas já estão em andamento com os quatro jogadores que o Glorioso tem intenção de contratar. No entanto, os nomes dos atletas estão sendo mantidos em sigilo pela diretoria.

Na primeira janela de transferência, o Alvinegro investiu em muitos jogadores para reforçar o elenco, tanto para o time principal, quanto para o projeto do empresário americano John Textor junto ao treinador Luis Castro, a equipe alternativa 'Botafogo B'. A segunda janela, para efetuar novos negócios, será aberta no dia 18 de julho e será fechada no dia 15 de agosto.