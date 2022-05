Gatito teve grande atuação na vitória do Botafogo sobre o Flamengo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/05/2022 14:56

Rio - Por motivos de protocolos sanitários da Covid-19 no Japão, o goleiro paraguaio Gatito Fernández, do Botafogo, ficou de fora da convocação do treinador Guillermo Barros Schelotto para os amistosos da seleção do Paraguai contra o Japão e Coreia do Sul, nos dias 2 e 10 de junho, respectivamente. O argentino explicou o ocorrido em entrevista coletiva.

"Gatito não foi considerado porque temos que cumprir uma série de protocolos que não permitem a ele jogar domingo (dia de Coritiba x Botafogo) e chegar no Japão para fazer a bolha sanitária de três dias. Não haveria possibilidade de ele jogar no Japão, somente para viajar à Coreia do Sul", explicou Schelotto em conferência de imprensa.

Dessa maneira, Gatito está liberado dos compromissos da seleção de seu país e não será um problema para a sequência do Botafogo, no Campeonato Brasileiro. Caso fosse convocado, o goleiro desfalcaria o Glorioso nos jogos diante do Goiás, no próximo dia 6, no Nilton Santos e, contra o Palmeiras, no dia 9 de junho, no Allianz Parque.