Rio - Vivendo grande fase desde a chegada de John Textor, o Botafogo deverá ter casa cheia para o duelo com o Goiás, no seu próximo jogo em casa, no dia 6 de junho. Isto porque o clube anunciou, nesta terça-feira (24), que os sócio-torcedores "Camisa 7" terão acesso gratuito para o duelo contra o Esmeraldino.

Além disso, cada sócio-torcedor que realizar o check-in para o confronto poderá levar um acompanhante totalmente grátis.

Com pouco mais de 36 mil associados, o Botafogo segue na busca dos 40 mil sócio-torcedores. Os ingressos para o duelo com o Goiás serão disponibilizado para todos os associados do programa, independente do plano, incluindo os novos sócios que surgirem próximo da data da partida.

Antes de enfrentar o Goiás, no entanto, o Botafogo ainda tem mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro. O Glorioso enfrentará o Coritiba, no próximo domingo (29), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.