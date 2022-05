Jonathan Calleri, atacante do São Paulo - Divulgação/SPFC

Jonathan Calleri, atacante do São PauloDivulgação/SPFC

Publicado 24/05/2022 18:37 | Atualizado 24/05/2022 19:08

Rio - O Botafogo vive uma nova fase desde a chegada do investidor americano John Textor. Embalado no Campeonato Brasileiro, o clube aparece constantemente no Mercado da Bola nacional e internacional, visando reforçar o seu elenco para brigar por títulos. Empolgada com as mudanças, a torcida do Glorioso vem fazendo diversas campanhas para a contratação de atletas, incluindo Jonathan Calleri, atacante do São Paulo.

Emprestado ao São Paulo, o atacante argentino pertence ao Deportivo Maldonado, do Uruguai, e possui contrato com o Tricolor Paulista até o final do ano. No entanto, o Botafogo não terá missão fácil caso queira adquirir o atleta. Isto porque, o São Paulo dificilmente irá abrir mão da compra. Para exercer o direito de compra, o clube paulista deverá gastar 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 14,4 milhões).

Confira alguns pedidos de torcedores do Botafogo pela contratação de Calleri:

@JohnTextor deveria fazer proposta pelo Calleri. É mais barato que Zahavi, conhece o futebol brasileiro, tem a raça argentina e ainda causaríamos uma baixa na concorrência. #Botafogo — FabioLau (@FabioLau20) May 22, 2022