Publicado 24/05/2022 16:30

Rio - Um dos clubes que mais agitou o mercado da bola no começo do ano, o Botafogo promete manter o ritmo na segunda janela de transferências. O clube teve uma conversa inicial e apresentou o projeto esportivo ao empresário de Nicolas de La Cruz, do River Plate. O Alvinegro tem interesse na contratação do meio-campista de 24 anos.



O uruguaio tem contrato com os Millonarios se encerrando no fim do ano e essa é uma das confianças do Botafogo em uma possível contratação. Três clubes da Europa também buscaram informações de De La Cruz e são a grande concorrência do Glorioso nesta corrida pelo atleta.

De qualquer forma, a diretoria do Botafogo não promete jogar a toalha de forma fácil. Um primeiro contato foi feito com a equipe que cuida da carreira do jogador uruguaio e o projeto esportivo da SAF/clube-empresa foi apresentado. Valores ainda não chegaram a ser discutidos, mas isso deve pauta para próximos encontros. A conversa foi considerada neutra, sem dar esperança nos corredores do Estádio Nilton Santos, mas também sem causar decepção.

O Alvinegro coloca Nicolas De La Cruz como o grande "sonho de consumo" no sentido de transferência para a próxima janela. Vale lembrar que o clube tem contatos com Eran Zahavi, do PSV, e Fernando Marçal, do Wolverhampton, mas os jogadores chegariam de graça por ficarem livres dos respectivos clubes.

Como o contrato de De La Cruz com o River Plate acaba no fim do ano e ele sinaliza que não vai renovar o vínculo, a saída de forma imediata pode ser facilitada. Com a possibilidade da assinatura de um pré-contrato e a saída gratuita para outro clube em janeiro, o Botafogo confia em um desconto no valor de mercado do meio-campista já para agora, na janela do meio do ano.

O jogador de 24 anos é constantemente convocado para a seleção do Uruguai e um dos jogadores importantes do River Plate de Marcelo Gallardo nos últimos anos. O Botafogo ainda pretende fazer novas investidas nas próximas reuniões com o estafe do atleta.