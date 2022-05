Kanu - Vitor Silva/Botafogo

Kanu Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/05/2022 20:19 | Atualizado 24/05/2022 20:25

Rio - O Botafogo anunciou, na noite desta terça-feira, a renovação do zagueiro Kanu. O defensor, formado nas categorias de base do Glorioso, assinou um novo vínculo até o fim de 2025. No vídeo oficial do anúncio, John Textor aparece ligando para dar a notícia ao capitão alvinegro.

Hello, Cria!



O BOSS @JohnTextor tá na linha para anunciar: Kanu é do Fogão até 2025! pic.twitter.com/vi7mum3L2o — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 24, 2022 “Tenho algumas notícias para compartilhar com você. Vamos assinar até o final de 2025 e estaremos juntos nessa. Fazemos parte do clube mais tradicional e temos que renovar essas tradições. Jogadores como você: jovem, forte e líder vão nos guiar pelo futuro. Parabéns! Você tem um novo contrato e não podemos esperar para ver onde isso vai dar. É isso. Obrigado e boa sorte!”, disse Textor.

Kanu celebrou a renovação e se mostrou empolgado com o novo momento do clube.

“Estou muito feliz com essa renovação: aqui é o meu lugar, a minha casa. São nove anos de Clube, então, a gente vai continuar essa trajetória. E se Deus quiser nessa nova fase com títulos, com muitas vitórias e com a nossa torcida feliz, que é o mais importante. É motivo de muita alegria pra mim. Um dos poucos que ficaram para este novo momento, poder renovar e seguir esse caminho. Estou muito motivado para continuar desempenhando meu futebol e ajudar o Botafogo", afirmou o zagueiro.

Kanu criou grande identificação com o Botafogo a partir de 2020, quando passou a receber mais chances entre os profissionais. Ao lado de Carli, assumiu a liderança da equipe na campanha da Série B de 2021, que levou o clube de volta à elite do futebol brasileiro.