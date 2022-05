John Textor - Vito Silva / Botafogo

Rio - John Textor, acionista majoritário do Botafogo, declarou que prefere tratar as renovações dos contratos dos atacantes Erison e Matheus Nascimento como 'normalização de vínculo', em live no canal "Fala, Fogão", na noite da última terça-feira (24). Isso, principalmente, em relação a Erison, que tem apenas 10% dos direitos econômicos vinculados ao Alvinegro, além de uma multa rescisória baixa, de cerca de R$ 10 milhões. Sendo assim, o empresário americano pretende adquirir mais direitos do jogador, que é destaque na equipe.

"Nunca vi uma situação em que você tem um atacante de destaque e só tem 10% dele. Créditos ao (Eduardo) Freeland por ter trazido, porque infelizmente o clube tinha muito pouco dinheiro naquela época e foi muito difícil trazer nos termos normais… Não gosto de falar que estamos comprando um pedaço maior, mas sim que estamos tentando normalizar nossa relação contratual com um centroavante de destaque do nosso time. Gostaria de sentar com ele e seu agente para conversar sobre o que significa estar na nossa família. Não é só sobre dinheiro, tenho ótimas relações em toda a Europa. Quando for apropriado ou se ele tiver a ambição de ir para a Europa, estamos numa boa posição para ajudá-lo. Queremos, como qualquer outro jogador, que ele fique no Botafogo enquanto esteja produzindo, mas a realidade é que muitos jogadores sonham com a Europa. Se há essa decisão, eles têm que ser inteligentes e saber que podemos ajudá-lo. Não sou um agente, não tenho um pedaço dele, mas meus amigos e parceiros são donos de clubes da Premier League, de clubes europeus", disse Textor.

A questão de Matheus Nascimento pode ser mais complexa, já que se trata de um atacante de apenas 18 anos. O Botafogo, por sua vez, detém 60% dos direitos econômicos, com os outros 30% do próprio jogador, e 10% da escolinha que o revelou. O vínculo do jogador vai até julho de 2023, e o prazo curto já levou John Textor a conversar com os pais do jovem.

"(O caso de Matheus) É um pouco mais complicado, porque é mais jovem, todo o mundo quer uma parte dele, temos recebido ligações por ele. Sua família comunicou diretamente a mim o desejo de continuar no Botafogo se desenvolvendo. Gostei muito do pai e da mãe, já conversei com ele recentemente também. O Botafogo, com Luís Castro, está numa boa posição de ajudá-lo, de desenvolvê-lo num sistema de jogo que é muito similar ao que inspira ele a atuar na Europa. Estamos conversando sobre normalizar o contrato com o Matheus. São dois casos muito importantes, temos muito a oferecer a eles para ficar o máximo de tempo conosco e desenvolvê-los e, quando for tempo de ir para a Europa, poderemos ajudá-los", concluiu o empresário.