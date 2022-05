Luís Castro pode ter retorno na lista de relacionados para partida contra Coritiba - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - A partida do Botafogo contra o Coritiba, no próximo domingo, às 16h, no Couto Pereira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, pode ter o retorno do meia-atacante Gustavo Sauer. O jogador voltou a treinar com o elenco alvinegro nesta quarta-feira (25) após se recuperar de uma lesão no tornozelo.

O meia-atacante não atua pelo Botafogo desde a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, em Brasília, no dia 8 de maio, quando foi substituído ainda no primeiro tempo. Após o jogo, Sauer não foi mais relacionado pelo técnico Luís Castro por causa de uma dor no tornozelo.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ocupa o quinto lugar e soma 12 pontos. Por sua vez, o Coritiba está na oitava colocação, com 10 pontos. O Alvinegro está a dois pontos do líder Corinthinas, e atrás do Atlético-MG, quarto colocado da Série A, por ter um gol a menos de saldo.