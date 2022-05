John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/05/2022 16:08

Rio - O Botafogo vai insistir na tentativa de contratar o meia-atacante Bruno Tabata, do Sporting, de Portugal, na segunda janela de transferências. Contudo, agora tem o Al Ahli, da Arábia Saudita, na disputa por um acordo com o jogador. A informação é da repórter Raissa Simplicio, do "Goal.com".

De acordo com a jornalista, o clube árabe trabalha para oficializar uma proposta pelo meia-atacante brasileiro de 25 anos, que tem contrato com o Sporting até junho de 2025. O Al Ahli não faz boa campanha no Campeonato Saudita e, tem dois brasileiros em seu elenco, o zagueiro Dankler e, o ex-meia do Botafogo, Carlos Eduardo.

Na primeira janela, o Alvinegro teve negociações com o Sporting por um empréstimo com opção de compra, mas o acordo não se concretizou, visto que os portugueses não teriam aceitado o parcelamento do pagamento. Na época, o acionista majoritário do Botafogo, John Textor, foi visto em um restaurante no Rio de Janeiro com Deco, empresário de Tabata, junto a outros dirigentes alvinegros.