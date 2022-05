John Textor - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/05/2022 12:46

Rio - Conquistando o futebol brasileiro com seu jeito descontraído e apaixonado por futebol, o empresário John Textor, acionista da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo, recebeu o título de Cidadão do Estado do Rio de Janeiro após votação na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

A resolução foi publicada no Diário Oficial da última quarta-feira (25). A proposta foi de autoria do deputado estadual Eurico Júnior (PV-RJ).

No mês de abril, o magnata já havia recebido o título de Cidadão Honorário do Munícipio, aprovado na Câmara do Vereadores, em honraria proposta por Márcio Ribeiro (Avante-RJ), torcedor declarado do Glorioso.