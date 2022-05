John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/05/2022 14:35

Rio - John Textor, acionista majoritário do Botafogo, tem a ideia de construir um novo estádio para o Glorioso, bem localizado e com a torcida mais próxima ao campo. O empresário, por sua vez, não acredita que o maior empecilho seja encontrar terrenos, mas conversar com políticos e entender o que a cidade precisa.

"Há terreno, há terreno por todo o Rio. Tanto terreno não desenvolvido ou terreno que foi desenvolvido onde não há mais uso viável para a propriedade, terreno que pode ser aberto e utilizado. Eu não acho que vamos ter tanta dificuldade em encontrar terreno, eu acho que o que temos que fazer… Eu apenas encontrei pessoas pela primeira vez, não posso aparecer e me comportar como o gringo que conhece tudo e sabe exatamente o que a cidade precisa. Os legisladores locais e o governo têm sido muito amigáveis comigo, mas não encontrei muito deles ainda. Eu tenho que sentar e conversar sobre o que eles acreditam que a comunidade precisa.", disse o empresário ao canal "Fala Fogão".

Textor também acredita que um novo estádio pode promover melhores experiências aos torcedores e, com isso, incentivar crianças a frequentarem os jogos, para que deixe para trás a imagem de um 'clube envelhecido', além de conseguir uma capacidade maior para a torcida.

"É muito mais sobre como é construído, onde está localizado, tem que ser mais acessível, ser seguro. Nós temos que trazer as crianças de volta. Com frequência é dito que somos um clube envelhecido. Então nós temos que nos reconectar com a população jovem. E muito disso acontece com a experiência de jogo no estádio. Mas eu acho que há terrenos, acho que tenho que conversar com os políticos locais.", pontuou e, completou:

"Eu gostaria que nossos torcedores pudessem estar grudados no campo. Eu gostaria que fosse… Eu disse 25 mil (antes), mas acho que isso é muito pequeno. Eu acho que nossos torcedores podem encher um estádio muito maior.", concluiu.