Erison comemora o gol do Botafogo contra o Flamengo no Mané Garrincha - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Erison comemora o gol do Botafogo contra o Flamengo no Mané GarrinchaFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/05/2022 16:14

Rio - Artilheiro do Botafogo neste começo de temporada, com 13 gols, Erison já iniciou conversas com a diretoria alvinegra pela renovação do seu vínculo. Tendo contrato até o fim de 2023, o centroavante é tratado como uma das prioridades internas da atual gestão temendo o assédio do exterior.

Em entrevista ao 'Charla Podcast' desta terça-feira (26), 'El Toro' comentou sobre as declarações do empresário John Textor, acionista do Botafogo, que revelou ter desejo de renovar com o camisa 89 e apresentá-lo um projeto de carreira visando o futebol europeu nos próximos anos.

"Eu vi, achei maneiro. Quero muito ficar aqui no Botafogo, de verdade. Me identifiquei muito com a torcida, com o Botafogo, quero muito ficar, mas não depende só de mim. Esse extracampo eu deixo com minha assessoria, com a empresa, com o Botafogo, isso eu nem me intrometo, eu só penso em jogar e treinar. Por trás de tudo, tenho a empresa que me ajuda, eu só treino e jogo", disse o centroavante.

Com cinco gols anotados neste Brasileirão, dois a menos em relação ao artilheiro Calleri, do São Paulo, Erison vai à campo com o Botafogo no próximo domingo contra o Coritiba, no Couto Pereira, às 16h, pela 8ª rodada da competição.