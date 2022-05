Botafogo 3 x 1 Fortaleza - 6ª rodada do Campeonato Brasileiro / Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/05/2022 12:19

Rio - O Botafogo liberou, na manhã desta sexta-feira, o check-in para sócios-torcedores adquirirem ingressos para o jogo contra o Goiás, na segunda-feira (6), às 20h, no Estádio Nilton Santos, pela 9ª rodada do Brasileirão. O clube anunciou que, neste jogo, associados poderiam entrar de graça com direito a um acompanhante e, em uma hora, mais de 10 mil ingressos já foram emitidos.

A plataforma segue liberada para todos os membros do Camisa 7. Porém, com a demanda de ingressos já adquiridos, o setor Leste Inferior teve seus acessos esgotados. No momento, estão disponíveis os setores Oeste Inferior, Tribuna de Honra e Camarotes. Para a torcida do Goiás será destinado o setor Sul.

As vendas para o público geral terão início na quinta-feira (2) pelo site oficial do clube, na aba de ingressos, além de estarem disponíveis em postos físicos. Caso haja necessidade por conta de grande demanda, os setores Norte, Oeste Superior A e Oeste Superior B, inicialmente bloqueados, serão abertos.