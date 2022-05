Luís Castro - Vitor Silva/ Botafogo

Luís CastroVitor Silva/ Botafogo

Publicado 27/05/2022 10:30

Rio - Principal destaque do Botafogo na temporada, o atacante Erison está em lua de mel com os torcedores. No entanto, o chamado "Toro Alvinegro" costuma dividir os méritos pelo momento na equipe carioca. Em participação no "Charla Podcast", o jogador, de 23 anos, rasgou elogios ao técnico Luís Castro.

"É um cara muito sinistro, um baita profissional, eu tiro o chapéu para ele. É um cara que ajuda todo mundo, e o que tem para falar ele fala na hora, não fica guardando. Gosta de intensidade, cobra da gente todos os dias, fala que não devemos nos acomodar. Acredito muito no trabalho de toda a comissão", afirmou.

Contratado após a chegada de John Textor, o português está há pouco tempo no comando do Botafogo, porém, de acordo com Erison, ele já conquistou os corações dos jogadores do elenco alvinegro.

"Ele é inteligente demais. O que ele pede para a gente, a gente faz e dá certo. Ele tem um espírito muito vencedor. Fala que temos que jogar em qualquer estádio do mundo, contra qualquer time do mundo, para ganhar. Isso só nos motiva. Ele cobra muito de ser verdadeiro, de ser honesto, quer que sempre estejamos unidos, fala muito em “família”. Uma andorinha só não faz verão", disse.