Chay ainda busca adaptação no Botafogo de Luís Castro - Vitor Silva/Botafogo

Chay ainda busca adaptação no Botafogo de Luís CastroVitor Silva/Botafogo

Publicado 27/05/2022 12:14

Em meio à mudança drástica com a chegada da SAF, o Botafogo é uma das surpresas do Campeonato Brasileiro, com o quinto lugar após sete rodadas. Apesar do otimismo com a nova fase, o início é melhor do que o esperado, levando-se em consideração a chegada de tantos jogadores novos. Inclusive para Chay, um dos remanescentes da campanha da Série B do ano passado e que agora convive com uma nova realidade.

"Ninguém esperava por ser o início de um projeto. Chegou bastante gente que não se conhecia tão bem, um treinador novo, com método novo... A gente está se adaptando, conseguimos bons resultados. Acho que ninguém esperava, mas dentro de cada um a gente sabe da nossa qualidade e do nosso trabalho. Vamos buscar voos grandes e, quem sabe, brigar pelo título no final", afirmou Chay.



O camisa 14 é um outro exemplo de adaptação, só que mais demorada. Dos jogadores de meio de campo mais aproveitados, ele é quem tem menos minutos e admite que sofreu um pouco para entender o que o técnico Luís Castro deseja. Mas garante que essa fase já está passando.



" Estou num processo de adaptação. Não fiz tantos jogos quanto os outros companheiros, mas estou entendendo um pouco melhor o que o Castro quer. O torcedor pode esperar o que sempre tive aqui, dedicação máxima e entrega. É isso que eu tento tentado fazer enquanto as coisas não se encaixam quanto têm que se encaixar", disse Chay, garantindo não estar preocupado com a situação atual.



"Estou tranquilo. Minhas características são essas, chego um pouco mais no ataque, sou um meia que infiltra mais na área. Vai depender do que ele necessita para o jogo. Estou num processo de adaptação e enquanto eu puder ajudar a equipe estarei ali me dedicando".