John Textor, novo dono do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 27/05/2022 16:54

Rio - Há pouco mais de três meses com o futebol do Botafogo, o empresário John Textor pode, em breve, assumir o comando do Estádio Nilton Santos. Embora esteja presente diariamente nas decisões do futebol do clube, o americano ainda não teve o estádio cedido, por conta de algumas pendências envolvendo empresa, associação e poder público. A informação é do portal "GE".

Vale lembrar que o Estádio Nilton Santos está cedido ao Alvinegro pela Prefeitura do Rio de Janeiro até o fim de 2051, com o vínculo por meio da Companhia Botafogo. O aumento no contrato, que antes era até 2031, foi assinado pelo CEO do clube, Jorge Braga, e pelo prefeito Eduardo Paes.

No entanto, mesmo sem ter recebido ainda a exploração, John Textor segue presente no dia a dia do estádio, inclusive, participando de sua gestão e sendo um dos responsáveis nas reformas que são realizadas. Neste momento, o gramado do Nilton Santos está em obras e deverá estar disponível na próxima semana.

A cessão do Nilton Santos para o empresário americano está prevista na lei da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Confira o que diz a lei:

"Se as instalações desportivas, como estádio, arena e centro de treinamento, não forem transferidas para a Sociedade Anônima do Futebol, o clube ou pessoa jurídica original e a Sociedade Anônima do Futebol deverão celebrar, na data de constituição desta, contrato no qual se estabelecerão as condições para utilização das instalações"