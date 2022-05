John Textor, novo dono do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/05/2022 15:27

Rio - Acionista da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo, o empresário John Textor está interessado em adquirir uma fatia do Lyon, um dos maiores clubes da França. A informação do jornal francês "L’Équipe".

De acordo com a publicação, Textor é um dos quatro empresários americanos candidatos a adquirir as ações da Pathé (19,38%) e do IDG Groupe (19,85%), do OL Groupe, que controla o Lyon.

Além de ser acionista de 90% do Botafogo, John Textor também tem participação no Crystal Palace, da Inglaterra, que disputa a Premier League, no RWD Molenbeek, da Segunda Divisão da Bélgica, e do FC Florida, dos Estados Unidos, clube o qual forma jovens jogadores.