Publicado 27/05/2022 19:41

Rio - O técnico Luís Castro deve ter desfalques para a partida do Botafogo contra o Coritiba, no próximo domingo, no Couto Pereira. Segundo o site "GE", Joel Carli, Vinícius Lopes, Diego Loureiro e Gustavo Sauer, que voltou a sentir o tornozelo, não participaram do treino desta sexta e devem ser baixas para o duelo.

Destes nomes, apenas Vinícius Lopes esteve em campo nas últimas partidas e estava cotado para ganhar vaga no time titular. Com sua ausência, Chay deve ser o escolhido para iniciar o jogo.



Com isso, o provável time do Botafogo tem Gatito; Saravia, Kanu, Cuesta e Daniel Borges; Oyama, Tchê Tchê (Lucas Fernandes), Chay; Diego Gonçalves (Patrick de Paula) Victor Sá e Erison.