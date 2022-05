Chay tenta recuperar boa fase no Botafogo - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 28/05/2022 14:50

Rio - A falta de engrenagem e a recuperação após cirurgia no joelho afetaram o desempenho de Chay no Botafogo. Em entrevista ao portal "GE", o meia-atacante alvinegro, que foi um dos destaques na campanha do título da Série B, em 2021, revelou que se sente incomodado com as críticas nas redes sociais. No entanto, o jogador de 31 anos admitiu que não vai se "omitir".

"Ultimamente, tenho me abalado bastante com o que leio nas redes sociais. Tenho tido momentos complicados, de duvidar que eu sou capaz. Minha história mostra que sempre fui me reinventando. Escuto críticas, concordo com algumas, discordo de outras. 'O Chay não serve mais, é jogador de Série B', mas meus números mostram um pouco diferente", disse Chay em entrevista ao portal 'GE'.

"Tenho 11 partidas, quatro participações em gols, que seriam seis, se dois não fossem anulados. Eu participo ativamente dos jogos do Botafogo. Eu nunca vou me omitir, vou jogar para frente, tentar fazer o diferente. Este momento de crítica que eu tenho recebido, tenho absorvido ao meu modo", completou.

Por outro lado, Chay admite também que se sente orgulhoso com a sua trajetória no Botafogo. Apesar da mágoa, o meia-atacante relembra com carinho a última partida da Série B contra o Guarani, no Nilton Santos. Na ocasião, o Alvinegro levantou a taça de campeão com o estádio lotado de torcedores.

"Eu fui 'f...', mas o grupo foi junto. Quando a gente consegue antecipadamente o acesso com o Guarani, em um jogo que os caras passam ganhando e no final a gente empata… Eu tinha acabado de voltar da lesão e eu falei: 'Eu quero jogar, eu vou jogar'. Senti câimbra, o tornozelo todo enfaixado. E eu ainda participo ativamente, dou assistência para o gol do Navarro. Quando acabou o jogo, minha família toda entrou em campo. Ali, eu desabei. Foi difícil chegar aqui. Não cheguei como mais um, consegui participar", concluiu.