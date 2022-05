Kanu - Vitor Silva/Botafogo

Kanu Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/05/2022 17:55

O Botafogo, em quinto lugar na tabela, entra em campo neste domingo, às 16h contra o Coritiba, no Couto Pereira, para tentar entrar no G-4 do Brasileirão e ficar próximo dos líderes. Uma situação inimaginável para os torcedores há um ano, quando o Glorioso entrava em campo para jogar a primeira rodada da Série B. Mas tudo mudou desde então.



Há exatamente um ano, o Botafogo empatava em 1 a 1 com o Vila Nova com um time muito enfraquecido. Havia torcedores mais preocupados em não cair para a Terceirona do que brigar pelo G-4. E o início complicado na Série B só reforçou o sentimento. Até que a troca de técnico (saiu Marcelo Chamusca e Enderson Moreira entrou) e a chegada de alguns reforços foi determinante para o Glorioso embalar e se sagrar campeão, além de retornar à Série A.



Daquele time que estreou empatando, apenas um será titular neste domingo: Kanu. O zagueiro e Romildo, agora chamado Del Piage, viveram momentos difíceis e agora colhem os frutos de outro momento no clube, agora sob o comando da SAF e de John Textor.



A chegada de reforços antes do Brasileirão elevaram o nível do elenco, comandado pelo português Luís Castro. Tudo graças ao dinheiro investido pelo americano, que mudou o patamar do clube, que até ano passado convivia com crise financeira e agora pode sonhar alto.



O Botafogo que estreou contra o Vila Nova na Série B de 2021 teve como titulares: Douglas Borges, Warley, Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Romildo, Pedro Castro e Ricardinho; Ronald, Marco Antonio e Rafael Navarro. Já o time que deve entrar em campo neste domingo, contra o Botafogo pelo Brasileirão é: Gatito, Saravia, Kanu, Cuesta e Daniel Borges; Oyama, Tchê Tchê (Lucas Fernandes), Chay; Diego Gonçalves (Patrick de Paula), Victor Sá e Erison.