Torcida do Botafogo vem dando show no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Torcida do Botafogo vem dando show no Estádio Nilton SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 30/05/2022 12:51

Rio - Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Coritiba, no último domingo (29), o Botafogo deve contar com o Estádio Nilton Santos lotado na próxima rodada do Brasileirão, contra o Goiás, no dia 6/6 (segunda-feira). Mais de 25 mil entradas foram garantidas em sistema de check-in e três setores já estão esgotados.

Para a partida diante do Esmeraldino, a diretoria alvinegra fez uma ação para turbinar o programa de sócios-torcedores. Qualquer associado ao 'Camisa 7', independente do plano cadastrado, tem direito a entrada de graça com um acompanhante.

Com a carga total de 39.999 ingressos, os setores Leste Inferior, Leste Superior e Oeste Inferior encontram-se esgotados.

O Botafogo tem média de público neste início de temporada superior aos 30 mil presentes. A ideia da gestão do clube, agora comandada por John Textor, é que o Nilton Santos seja grande aliado da equipe até o fim do ano.