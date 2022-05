John Textor - Vito Silva / Botafogo

Publicado 30/05/2022 15:22

Rio - Desde que chegou ao Botafogo, John Textor, acionista majoritário do clube, afirmou em diversas oportunidades que deseja trazer algum jogador de 'peso' para reforçar a equipe alvinegra. Com a abertura da próxima janela de transferências em junho, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, um dos jogadores que estaria na lista de interesse do Glorioso vai estar disponível no mercado.

Se trata do atacante ex-Grêmio, que atua pelo Benfica, Everton Cebolinha. Segundo a informação, ele estaria na lista de atletas a serem possivelmente negociados pelo clube português. Sendo assim, uma boa notícia para o Botafogo, que possui desejo antigo pelo jogador.

No entanto, o empresário americano precisará por a mão no bolso para fechar acordo com o atacante. De acordo com o site "Transfers24hr", o valor pelo qual o Benfica gostaria de negociar Cebolinha é de cerca de 25 milhões de euros (R$ 127 milhões). Mesmo assim, ainda haveria a chance dos valores da negociação abaixarem para cerca de R$ 95 milhões.

Além do financeiro, outro empecilho para o Botafogo pode ser a concorrência pelo atleta. Flamengo e Palmeiras já teriam sondado a possibilidade de ter Everton Cebolinha no elenco mas, até o momento, não existiria uma movimentação mais forte para que apresentem uma proposta ao time de Portugal pelo atacante.