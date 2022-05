Fernando Marçal - Divulgação

Fernando MarçalDivulgação

Publicado 30/05/2022 18:17

Rio - O Botafogo concretizou nesta segunda-feira a contratação do lateral-esquerdo Marçal, de 33 anos, que estava no Wolverhampton-ING. O jogador já assinou com o Glorioso até o fim de 2024.

A negociação foi confirmada ao “GE” pelo advogado do jogador, Daniel Petrocelli.

“A notícia não era para ter vazado, mas todos já sabiam do interesse de ambas as partes nesse negócio. Chegamos a um acordo e o atleta já assinou o contrato com o Botafogo. O clube foi super profissional no negócio desde as primeiras conversas até a assinatura, valorizando o atleta que teve um excelente ano na Premier League. O Fernando, inclusive, já se despediu dos companheiros de Wolwerhampton. Agora é aguardar o anúncio oficial do Botafogo”, afirmou.

A tendência é que Marçal chegue ao Rio em duas semanas. Mesmo com o acordo fechado, ele só poderá atuar pelo Botafogo após o dia 18 de julho, quando se abre a janela de transferências.