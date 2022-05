Técnico do Botafogo, Luís Castro conheceu o bairro de Pau Grande, em Magé, onde Garrincha nasceu - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/05/2022 17:24 | Atualizado 30/05/2022 18:22

Em sua apresentação, Luís Castro citou Garrincha como um dos motivos que facilitou a sua chegada no Botafogo, por assistir, quando criança, ao craque jogar. E nesta segunda-feira ele mergulhou a fundo na história do ídolo do Glorioso ao visitar o distrito de Pau Grande, em Magé.

O treinador foi ao campo de pelada onde Mané Garrincha deus os primeiros dribles, visitou o clube local, a igreja onde o ídolo alvinegro foi batizado e também se encontrou com a filha dele, Rosângela dos Santos. Foi um tour para conhecer mais as origens de um dos grandes do futebol mundial e se conectar ainda mais com a história do Botafogo.



Para completar, Luís Castro ainda visitou a Escola Municipal Mané Garrincha, onde conversou com os alunos e se divertiu. Em um vídeo que circula na internet, ele é visto sentado ao lado de um aluno, brincando e rindo muito.



