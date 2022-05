John Textor, dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor, dono da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 31/05/2022 13:16

Rio - A 'Era John Textor' promete investimento no Botafogo e está cumprindo. Na última janela de transferências, o clube anunciou diversos reforços e, não será diferente na próxima, que abre em julho. De acordo com o "UOL", a ideia do Glorioso é antecipar as contratações, para a adaptação dos jogadores a fim deles estarem prontos para atuar assim que forem autorizados.

Um dos nomes mais perto de confirmar a intenção do Alvinegro é de Fernando Marçal, que está de saída do Wolverhampton. Ele chegaria para iniciar os treinamentos antes mesmo da abertura da janela. O acerto do lateral-esquerdo com o time foi confirmado pelo advogado do jogador, Daniel Petrocelli, e publicado pelo site "GE". Contudo, não foi oficializado pelo Botafogo , que em nota negou o acordo e desautorizou o representante a fazer qualquer menção do clube e suas relações com o mercado.

Além de Marçal, outras posições são de meia criação e centroavante. O Glorioso pretende encorpar o time de Luís Castro para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.