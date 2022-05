John Textor - Vitor Silva / Botafogo

John TextorVitor Silva / Botafogo

Publicado 31/05/2022 11:03 | Atualizado 31/05/2022 11:10

Rio - Depois de montar uma equipe praticamente nova para a disputa da Série A com o investimento de John Textor, o Botafogo pretende reforçar ainda mais o elenco na segunda janela de transferências, que abre em julho. E, segundo o perfil "Transfers24hr", o clube teria aberto conversas com o Benfica pelo meio-campista Gabriel Pires.

Gabriel Pires está no radar do Botafogo Divulgação/Benfica

A intenção do Alvinegro é saber os números e os moldes de uma possível negociação. Atualmente, o jogador está atuando por empréstimo pelo Al-Gharafa e possui contrato até 30 de junho. O clube do Catar também teria o interesse de adquirir o brasileiro em definitivo, e pode se tornar concorrente do clube carioca na contratação.

Com passagens pela base do Vasco, Gabriel Pires tem 28 anos é formado pelo Vasco e já passou por clubes da Itália e Espanha antes de ir para Portugal defender o Benfica. Nesta temporada pelo Al-Gharafa, ele atuou em 31 jogos e possui um aproveitamento de sete gols e oito assistências.