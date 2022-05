Ronaldo Fenômeno - Gustavo Guimarães Aleixo / Cruzeiro

Publicado 31/05/2022 13:06

Rio - Na Europa por conta do final da janela europeia, Ronaldo Fenômeno já tem um compromisso para quando retornar ao Brasil, em meados de junho: um encontro com John Textor, dono da SAF do Botafogo. O investidor do Cruzeiro rasgou elogios ao empresário e quer ter uma "resenha" com ele.

"A gente está para marcar um almoço, mas daqui a duas semanas eu volto para o Brasil e aí eu vou ter tempo de encontrar umas pessoas que eu tô querendo, fazer uma resenha com ele", disse Ronaldo.

"Ele tá mandando bem, na medida do possível. Parece que agora ele vai dar uma segurada, porque ele está vendo lá umas coisas. Eu não tive com ele ainda, o Gabriel Lima que esteve com ele por causa da reunião da Libra. E parece ser um cara sensacional, divertido, para frente, ousado, carismático. O cara tá fazendo um projeto muito tranquilo pelo Botafogo. E parece que ele tá apaixonado aqui pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, pelo estilo de vida do carioca", completou.

Assim como Textor fez no Botafogo, Ronaldo comprou 90% das ações da SAF do Cruzeiro. O ex-atacante colocou R$ 50 milhões no clube mineiro na assinatura do contrato e deve aportar mais R$ 350 milhões ao longo dos próximos anos.