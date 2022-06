Torcida do Botafogo vem dando show no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Torcida do Botafogo vem dando show no Estádio Nilton SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 31/05/2022 19:12

Rio - Nesta terça-feira, o Botafogo veio a público esclarecer questões referentes aos associados. Diante de uma demanda crescente, com o aumento de 15 mil sócios desde abril, o clube afirmou que está ampliando o setor para atender a todos os alvinegros, assim como irá enviar os kits anuais previstos no plano "Camisa 7". Em nota, a diretoria do Glorioso ainda informou que lançará uma nova coleção de uniformes em junho, assim como irá criar o plano internacional no em julho.



ATENDIMENTO

O Alvinegro relatou que a demanda nos canais de atendimento superou a do período entre julho de 2021 e março de 2022. Assim, o clube irá ampliar o corpo de atendentes e reforçar a tecnologia para um melhor contato com a torcida. Além de um canal de WhatsApp oficial, a diretoria disse que um novo parceiro está em fase final de contratação. O Glorioso prevê que a operação seja consolidada também em junho.

CAMISA OFICIAL

Os associados do plano "Camisa 7" continuarão tendo descontos especiais nas camisas oficiais, que serão lançadas em pré-venda prevista para junho. A nova coleção será confeccionada com marca própria, dentro da ótica da SAF. Sócios dos planos Preto, Alvinegro e Glorioso terão preços diferenciados, conforme previsto.



KITS

Por conta do crescimento exponencial no número de associados, o estoque dos produtos do kit anual esgotaram e, por isso, houve atraso. Contudo, o Botafogo alegou que os sócios-torcedores que fizeram adesões até março já receberam os pacotes. O clube também informou que está fazendo uma mobilização robusta para receber os materiais de diferentes fornecedores, que assumiram o compromisso de entregá-los até o dia 10 de junho, e que trabalha para encurtar o prazo. O envio para os torcedores deve ocorrer ainda em junho.



PLANO INTERNACIONAL

Após pesquisa realizada junto aos alvinegros que residem fora do Brasil, em maio, o Botafogo irá criar um plano internacional a partir de julho. O pagamento será por cartão de crédito estrangeiro e contará com benefícios específicos. O clube destacou que a associação não irá exigir CPF.