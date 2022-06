Joel Carli em treino pelo Botafogo na última terça-feira (31) - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/06/2022 11:27

Rio - Uma boa notícia para os torcedores do Botafogo. Os zagueiros Joel Carli e Philipe Sampaio, que estão se recuperando de lesão, mostraram evolução em seus quadros e podem voltar a ficar à disposição de Luís Castro em breve. Ambos participaram de treinamentos no Glorioso na última terça-feira.

Joel Carli, que teve uma inflamação e edema ósseo detectados no tornozelo direito, está em situação mais avançada, uma vez que já estava treinando nas últimas semanas. Mas, foi desfalque diante do Coritiba, no último domingo, e sequer viajou. A última vez que o argentino entrou em campo foi contra o Ceilândia no dia 12 de maio.

Já Philipe Sampaio passou uma lesão do ligamento colateral medial do joelho direito e está em transição. O zagueiro apareceu nas imagens divulgadas de treinamento em campo e indicou uma melhora a fim de estar próximo de voltar à equipe apta aos jogos. O atleta não joga desde o dia 1º de maio.

Por opção, o Botafogo não divulga mais informações sobre lesões nem dá prazo para o retorno de seus atletas no departamento médico.