Eran Zahavi deixou o PSV e pode ser o novo camisa 9 do Botafogo - Foto: Divulgação/PSV

Eran Zahavi deixou o PSV e pode ser o novo camisa 9 do BotafogoFoto: Divulgação/PSV

Publicado 01/06/2022 15:25

Rio - Nesta quarta-feira uma publicação feita por Erez Benarosh, amigo e cabelereiro do centroavante Eran Zahavi, alvo do Botafogo, animou a torcida alvinegra. Na foto havia ele, Zahavi e mais um amigo, além das bandeiras de Israel e do Brasil com um ponto de interrogação.

Após sair do PSV, da Holanda, Zahavi desperta interesse do Glorioso e do Maccabi Tel Aviv. O clube de John Textor, porém, estaria confiante na contratação do jogador, que vai definir seu futuro em breve.

Confira a publicação:

Amigo e cabelereiro de Zahavi publica suposta dica de jogador atuar no Brasil Reprodução: Instagram/erezbenarosh