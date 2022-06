Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luís CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 01/06/2022 13:54

Rio - O Botafogo se movimenta visando a segunda janela de transferências e pode contar com um atleta falado no clube desde o início do ano. Trata-se do meia Gabriel Pires, do Benfica, que já tem tratativas em curso para defender o Glorioso no segundo semestre.

De acordo com o jornal português 'A Bola', o Benfica deseja transferir o meio-campista em definitivo e o Botafogo, por sua vez, vai analisando os moldes de uma possível negociação.

Gabriel Pires, que tem vínculo até 2025, está fora dos planos dos Encarnados. Segundo a publicação do periódico europeu, o técnico do Glorioso, Luís Castro, teria pedido a contratação do jogador.

No entanto, os altos valores ainda surgem como empecilho para a transação. Vale lembrar que o Al-Gharafa, equipe catari que contou com Pires por empréstimo na última temporada, também se colocou na briga com o Botafogo para levar a melhor e assinar com o atleta.