01/06/2022

Rio - Na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vem vivendo sua nova fase. Com grande apoio da torcida, o Glorioso, que vive um momento de transição após a chegada de John Textor, possui 50% de aproveitamento no campeonato nacional, superando os rivais Flamengo e Fluminense.

Em entrevista ao "Botafogo TV", o diretor de futebol do Alvinegro, André Mazzuco, avaliou o começo de temporada do clube como "satisfatório".

"Não só o time em formação, mas o clube também está em reestruturação. Estamos vivendo processo de melhorias, melhorando condições de trabalho. Pegamos um time que sobe para a Série A com muita dificuldade e muito mérito e vem enfrentar Série A que é dificílima. Nossa ideia de início era subir o nível da equipe. A estruturação chegou concomitantemente com a janela, tivemos que fazer quase tudo ao mesmo tempo. Era melhorar o nível da equipe para começar o Campeonato Brasileiro com qualidade, não passar muita dificuldade. Hoje podemos fazer avaliação de desempenho, estamos com 50% de aproveitamento, bom índice, duas derrotas, a três pontos do líder e a um do G-4. Está satisfatório. O campeonato é difícil, queremos aproveitar a melhora gradual para pensar em mais objetivos durante a temporada", disse Mazzuco.

O diretor de futebol também comentou sobre um dos principais acertos do clube, o técnico Luís Castro. Na visão dele, o técnico português se entende bem com os jogadores, facilitando o processo de adaptação.

"John (Textor) teve um grande acerto na questão do Luís Castro, é um perfil de treinador que gostamos demais. Facilitou o processo. Há o entendimento dos atletas e do Luís. Ele vem de temporada muito vencedora, em campeonato importante, cheio de glamour, para um clube com história maravilhosa mas que precisa de reestruturação geral. Tem contribuído muito e tem o suporte do John. Tem ajudado. Temos um grupo muito bom de atletas, entenderam bem, assimilaram que participariam da construção. Nossa mensagem é transparente com todos, todo mundo engajado no mesmo processo. Nossa tônica é ter equipe competitiva, profissionais engajados, treinador engajado e John dando o suporte que a gente precisa. Acho que é um caminho muito bacana que o Botafogo está trilhando", finalizou o diretor de futebol do Alvinegro.

O Botafogo, agora, se prepara para o duelo contra o Goiás, na próxima segunda-feira (06), às 20h (horário de Brasília), no Nilton Santos. O confronto será válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.