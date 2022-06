John Textor, acionista do Botafogo - Vito Silva / Botafogo

Publicado 02/06/2022 13:50 | Atualizado 02/06/2022 14:17

Além de Mertens, outros três nomes agitam os corredores do Estádio Nilton Santos para o segundo momento de contratações dos clubes. Eran Zahavi, atacante israelense ex-PSV, Marçal, lateral-esquerdo brasileiro que deixou o Wolverhampton ao fim da Premier League, e Gabriel Pires, meia do Benfica que está em pauta desde o início do ano.

Tais movimentações não são apenas com o uso das ferramentas de scouts. No início do ano, quando ainda conhecia um pouco do Botafogo, John Textor deixou claro que gostaria de fazer do Alvinegro 'casa' de jogadores do futebol europeu, não apenas para marketing ou fim de carreira.

O empresário norte-americano, desde o início da gestão da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube, vem indicando que o Botafogo está preparado para arcar com tais custos e, aos poucos, ir se desenvolvendo para adaptar e receber bem os jogadores que cheguem do velho continente.