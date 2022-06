John Textor em encontro com alvinegros judeus no Estádio Nilton Santos - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 02/06/2022 15:35

Rio - Acionista da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo, o empresário John Textor publicou em seu perfil no Twitter uma foto com torcedores judeus do Botafogo no Estádio Nilton Santos e convidou Eran Zahavi. O centroavante israelense é o grande sonho do Alvinegro para a segunda janela de transferências.

"Zahavi, caso você ainda esteja se perguntando o quanto sua família se sentirá amada no Rio, não se preocupe mais, olhe nossas suítes VIP no Estádio Nilton Santos. Vamos Eran! Salta para dentro, a água está quente no Botafogo!", escreveu Textor.

O jogador deixou o PSV (HOL) ao fim da Eredivisie e intensificou as conversas com o Glorioso para ser o principal reforço da equipe comandada por Luís Castro na temporada. O Botafogo conta com a concorrência do Maccabi Tel-Aviv, de Israel, mas mantém otimosmo por um desfecho positivo.