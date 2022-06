Gabriel Pires - Divulgação / Benfica

Publicado 02/06/2022 15:13

Rio - O interesse do Botafogo na contratação do meia Gabriel Pires continua repercutindo na imprensa europeia. De acordo com informações do jornal "O Jogo", o Glorioso já apresentou oficialmente uma proposta ao Benfica pelo brasileiro. O clube carioca teria sinalizado com a quantia de 3 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões).

No entanto, o valor não teria agradado o clube de Lisboa. Segundo a publicação, o Benfica teria feito uma contraproposta pedindo 5 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) para liberar o jogado com passagem pelas divisões de base do Vasco para o clube de General Severiano.

Apesar da pedida do Benfica, o jornal crê que um acordo entre as partes poderá ser firmado por um valor menor ao exigido mediante bônus por objetivos ou um percentual menor dos direitos econômicos, com os portugueses podendo faturar numa venda futura.

Gabriel Pires, de 28 anos, atuou na última temporada atuou emprestado ao Al-Gharafa. Indicado por Luís Castro, que o acompanhou no futebol do Catar, quando comandava o Al-Duhail, o atleta pode reforçar o Glorioso no segundo semestre. O brasileiro fez sete gols e deu dez assistências em 31 jogos pelo clube árabe. Ele tem contrato com o Benfica até junho de 2024.